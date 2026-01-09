Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, L440, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L440 zwischen Reute im Hegau und Guggenhausen - Auto überschlägt sich (09.01.2026)

Eigeltimgen, L440 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 440 zwischen Guggenhausen und Reute im Hegau hat sich am Freitagmorgen ein Auto überschlagen. Gegen 08.30 Uhr kam ein 33-jähriger Golffahrer mit seinem Wagen auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. In der Folge rutschte das Auto eine Böschung hinunter und überschlug sich, ehe es auf dem Dach liegen blieb. Der 33-Jährige erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Auto entstandene Schaden dürfte bei rund 10.000 Euro liegen.

