POL-KN: (Aach, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194 zwischen Aach und Eigeltingen - Auto gerät auf Gegenfahrbahn - Frontalzusammenstoß (09.01.2026)

Aach, L194 (ots)

Am Freitagmorgen ist ein Autofahrer auf der Landesstraße 194 zwischen Aach und Eigeltingen in den Gegenverkehr geraten. Ein 33-Jähriger war gegen kurz nach 8 Uhr mit einem VW Caddy von Aach in Richtung Eigeltingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er - vermutlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit - die Kontrolle über das Auto, das daraufhin ins Schleudern geriet und infolgedessen frontal mit einem entgegenkommenden Skoda eines 24-Jährigen zusammenstieß. Der Skodafahrer erlitt durch die Kollision, bei der an seinem Wagen auch die Airbags auslösten, Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Schaden im Frontbereich. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn durch eine Kehrmaschine gereinigt werden.

