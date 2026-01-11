Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Unfall auf winterglatter Fahrbahn (11.01.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es infolge Schneeglätte auf der BAB81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer überholte auf dem linken Fahrstreifen ein ordnungsgemäß vor ihm fahrendes Fahrzeug. Infolge winterlicher Glätte kam er ins Schleudern und prallte zunächst in die Mittelschutzleitplanke. Von dort wurde er abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahnen und kam nach rechts von der Autobahn ab. Hier kippte der PKW des 20-Jährigen auf die Seite nachdem er einen Wildschutzzaun überfahren hatte. Der 20-Jährige konnte sich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

