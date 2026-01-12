Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Gartenlaube (09.01.2026)

Konstanz (ots)

Bereits in der Nacht auf Freitag haben Unbekannte versucht, in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage am Bismarckturm einzubrechen. Die Täter verschafften sich zunächst über einen 160 Zentimeter hohen Zaun unbefugt Zutritt zum Grundstück. Dort versuchten sie gewaltsam die Hütte aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Anschließend entwendeten sie aus einem unverschlossenen Bereich der Laube zwei Kisten Bier und eine Gartenfräse.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

