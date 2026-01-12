PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Gartenlaube (09.01.2026)

Konstanz (ots)

Bereits in der Nacht auf Freitag haben Unbekannte versucht, in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage am Bismarckturm einzubrechen. Die Täter verschafften sich zunächst über einen 160 Zentimeter hohen Zaun unbefugt Zutritt zum Grundstück. Dort versuchten sie gewaltsam die Hütte aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Anschließend entwendeten sie aus einem unverschlossenen Bereich der Laube zwei Kisten Bier und eine Gartenfräse.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren