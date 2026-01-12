POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Kohlereste entsorgt - Mülltonne gerät in Brand (11.01.2026)
Stockach, Wahlwies (ots)
Aufgrund mutmaßlich zu früh entsorgter Kohlereste eines Holzofens ist am Sonntagmittag eine Mülltonne im Innenhof eines Grundstücks in der Jahnstraße in Brand geraten. Kinder stellten gegen Mittag fest, dass es aus einem Müllbehältnis rauchte und verständigten ihre Eltern. Den daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 32 Helfern ausgerückten Wehrmännern und -frauen gelang es das Feuer, dass sich auf umliegende Pflanzen und das Vordach einer Garage ausbreitete, zu löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.
