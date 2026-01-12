Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 415

Lkr. Rottweil) 20-jährige Mercedes-Fahrerin kracht in Unfallstelle: Zwei Leichtverletzte und 24.000 Euro Sachschaden (10.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu zwei Unfällen an ein und demselben Unfallort ist es am Samstagabend auf der Landesstraße 415 gekommen. Zunächst fuhren ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer sowie ein 20-jähriger BMW-Fahrer hintereinander von Oberndorf nach Bochingen. Auf winterglatter Fahrbahn rutschte der Mercedes hierbei leicht auf den BMW. Um sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hielten die Beteiligten am Fahrbahnrand an und stiegen aus.

Eine von Bochingen in Richtung Oberndorf fahrende 20-jährige Frau näherte sich gegen 18:30 Uhr mit ihrem Mercedes der Unfallstelle. Hierbei geriet ihr Auto ebenfalls ins Rutschen und krachte in die abgestellten Unfallwagen. Der 34-Jährige wurde zwischen seinem Mercedes und dem BMW eingeklemmt. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Die 29-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde ebenfalls leicht verletzt und konnte vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro.

