Lkr. Rottweil) Aufgerissene Ölwanne nach Glätteunfall löst Feuerwehreinsatz aus (10.01.2026)

Eine aufgerissene Ölwanne nach einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein 38-jähriger Mann war gegen 18:30 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 5505 unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Witterungsverhältnissen kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen hohen Bordstein und kam erst nach etwa 20 Metern im abfallenden Gelände zum Stehen. Der 38-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Am VW wurde durch den Unfall die Ölwanne aufgerissen. Die Freiwillige Feuerwehr Sulz am Neckar kümmerte sich um das auslaufende Öl und verhinderte, dass dieses in einen nahegelegenen Bachlauf gelangte. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

