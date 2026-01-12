Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A 81

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall durch Sommerreifen und nicht angepasste Geschwindigkeit: Ein leichtverletztes Kind und rund 32.000 Euro Sachschaden (10.01.2026)

Geisingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen.

Ein 54-Jähriger fuhr gegen 09:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich auf Grund von Sommerreifen und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge prallte der Mercedes in einen auf der linken Fahrspur fahrenden Mercedes eines 41-Jährigen.

Beide Wagen wurden durch den Aufprall in die Leitplanken abgewiesen und kamen im Bereich der linken Fahrspur sowie des Standstreifens zum Stehen.

Ein 10-jähriges Kind, das sich als Mitfahrer im Auto des Unfallverursachers befand, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein nachfolgender Skoda eines 48-Jährigen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr mehrere auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile. Der Wagen wurde hierbei leicht beschädigt. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen. Der Sachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell