Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Einbruch in Firma: Polizei bittet um Hinweise (13.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagabend ist eine unbekannte Person in eine Firma in der Stuttgarter Straße im Ortsteil Aistaig eingebrochen. Gegen 20:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude, durchsuchte und durchwühlte sämtliche Räume und entwendete in der Folge mehrere Laptops sowie Computerbildschirme. Die Schadenssumme ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss mit einem dunklen Auto in Richtung Ortsmitte. Beim Verlassen des Grundstücks nahm er einem hellen Auto die Vorfahrt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stuttgarter Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 81010 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell