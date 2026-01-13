POL-KN: (Wellendingen
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf: Polizei bittet um Hinweise (12.01.2026)
Wellendingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Montag in der Keltenstraße. Im Zeitraum von 02:15 Uhr bis 14:30 Uhr brachen Unbekannte den Automaten auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.
