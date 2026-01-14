Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 4.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (13.01.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag im Bereich des Kaufland-Parkplatzes in der Straße "Obere Wiese". Im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 20:10 Uhr beschädigte ein unbekanntes, vermutlich rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz gegenüber des Lebensmittelmarktes abgestellten Audi. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell