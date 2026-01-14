Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 14

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer überfährt Kreisverkehr und stürzt fünf Meter in die Tiefe: Polizei bittet um Hinweise (13.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagabend am Aesculap-Kreisverkehr in Tuttlingen.

Ein 35-jähriger Mann fuhr gegen 23:15 Uhr mit seinem Toyota von der Bundesstraße 14 aus Richtung Kreuzstraßentunnel kommend in Richtung Aesculap-Kreisverkehr. Der Fahrer überfuhr vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der überhöhten Geschwindigkeit die Verkehrsinsel sowie die Begrenzungsmauer des Kreisverkehrs. In der Folge stürzte sein Auto etwa fünf Meter in die Tiefe einer Unterführung. Der 35-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das verunfallte Fahrzeug.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 2 Promille den Verdacht der Beamten. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit den Unfall beobachtet haben oder als Ersthelfer vor Ort tätig waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 9410 zu melden.

