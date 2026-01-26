Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diese Personen?

Kleve (ots)

Am 29. Oktober 2025 kam es in einem Drogeriemarkt in Kleve zu einem Ladendiebstahl. Die beiden Unbekannten entwendeten Hörspiel-Figuren im Wert eines hohen dreistelligen Betrags. Der Mann und die Frau steckten mehrere Figuren in eine Geschenktüte und verließen das Geschäft ohne zu bezahlen.

Bilder der Personen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192919

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zu der Identität der Personen machen? Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 und jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

