Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug
Wer kennt diese Frauen?

Goch (ots)

Zwei unbekannte weibliche Tatverdächtige entwendeten am 2. Dezember 2025 in einem Kaufhaus in Goch die Geldbörse einer Frau, die dort einkaufte. Im Anschluss suchten die Tatverdächtigen die Geldausgabeautomaten einer Bank auf und setzten dort die mit dem Portemonnaie zusammen entwendeten Debitkarten ein. Es wurde Bargeld abgehoben, darüber hinaus wurden weitere Abbuchungen getätigt.

Bilder der Frauen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192923

Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

