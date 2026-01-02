PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Fußgänger in Unterbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (30.12.2025, 20:50 Uhr) kam es auf der 
Loher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 
Fußgänger.

Ein 61-Jähriger überquerte die Loher Straße im Bereich der 
Wartburgstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Corsa 
einer 28-Jährigen, die in Richtung Rudolfstraße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fußgänger das für ihn geltende 
Rotlicht missachtet haben.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

