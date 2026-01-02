Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Fußgänger in Unterbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (30.12.2025, 20:50 Uhr) kam es auf der Loher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger. Ein 61-Jähriger überquerte die Loher Straße im Bereich der Wartburgstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Corsa einer 28-Jährigen, die in Richtung Rudolfstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fußgänger das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

