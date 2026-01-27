PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Versuchter Einbruch in Pizzeria
Zeugen gesucht

Kranenburg (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr, und Montagvormittag (26. Februar 2026), 10:45 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in eine Pizzeria an der Große[n] Straße einzusteigen. Sie hebelten an einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes herum, gelangten aber nicht hinein. Zeugenhinweise in dem Zusammengang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

