Kleve-Griethausen (ots) - Am Montag (26. Januar 2026) gegen 18:50 Uhr parkte ein Mann seinen VW Golf auf dem Fischerweg und ging kurz in Haus. Dabei ließ er den Wagen unverschlossen. Als er nur wenige Minuten später zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr da. Der graue VW Golf aus dem Jahr 2004 trug das Kennzeichen KLE-QL920. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl oder zu ...

