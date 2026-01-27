POL-KLE: Kranenburg - Versuchter Einbruch in Pizzeria
Zeugen gesucht
Kranenburg (ots)
In der Zeit zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr, und Montagvormittag (26. Februar 2026), 10:45 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in eine Pizzeria an der Große[n] Straße einzusteigen. Sie hebelten an einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes herum, gelangten aber nicht hinein. Zeugenhinweise in dem Zusammengang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)
