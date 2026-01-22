PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat einen Brand in einem Appartement im Stadtteil Unterbarmen gelöscht. Die Bewohnerin selbst und einige Nachbarn hatten gegen 10:30 Uhr unabhängig voneinander die Feuerwehr alarmiert, weil es in der einräumigen Wohnung im fünften Stock eines großen Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Engels-Allee brannte. Die Bewohnerin konnte sich selbst ins Treppenhaus retten und wurde von Feuerwehrleuten ins Freie und dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geleitete die weiteren 15 Menschen, die zu dieser Zeit im Haus waren, nach draußen. Sie wurden für die Dauer des Einsatzes in einem Bus der WSW betreut. Die Feuerwehr brachte vorsorglich zwei Drehleitern in Stellung, gleichzeitig ging ein Trupp durch das Treppenhaus zur Brandwohnung und konnte das Feuer löschen. Das Appartement ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Nachbarn konnten in ihre Wohnungen zurück, nachdem die Feuerwehr die Luftwerte gemessen und für unbedenklich erklärt hatte. Die Brandursache zu ermitteln, ist jetzt Sache der Polizei. Die Friedrich-Engels-Allee war für die Dauer des Einsatzes zwischen Loher Kreuz und Opernhaus gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

