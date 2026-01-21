Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Bussard mit Arbeitsunfall

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat geholfen, einen Bussard am Döppersberg zu befreien. Die Greifvögel sind rund um den Wuppertaler Hauptbahnhof regelmäßig im "Arbeitseinsatz". Die Falknerei Bergisch Land hat den Auftrag der Stadt, mithilfe der Wüstenbussarde Tauben zu vertreiben. Die sollen sich nicht in den Lücken der Natursteinmauern einnisten. Seit über acht Jahren klappt das gut. Am Dienstagmittag aber kam ein Bussard nicht mehr von alleine aus einer solchen Lücke heraus. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an und nahm eine Mitarbeiterin der Falknerei im Leiterkorb mit hoch zu der Stelle, an der der Vogel festsaß. Die Falknerin konnte ihren "Angestellten" befreien. Das Tier blieb unverletzt, so dass es weiter seinem Job nachgehen und für einen taubenfreien Bahnhofsvorplatz sorgen kann.

