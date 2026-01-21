PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Bussard mit Arbeitsunfall

FW-W: Bussard mit Arbeitsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat geholfen, einen Bussard am Döppersberg zu befreien. Die Greifvögel sind rund um den Wuppertaler Hauptbahnhof regelmäßig im "Arbeitseinsatz". Die Falknerei Bergisch Land hat den Auftrag der Stadt, mithilfe der Wüstenbussarde Tauben zu vertreiben. Die sollen sich nicht in den Lücken der Natursteinmauern einnisten. Seit über acht Jahren klappt das gut. Am Dienstagmittag aber kam ein Bussard nicht mehr von alleine aus einer solchen Lücke heraus. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an und nahm eine Mitarbeiterin der Falknerei im Leiterkorb mit hoch zu der Stelle, an der der Vogel festsaß. Die Falknerin konnte ihren "Angestellten" befreien. Das Tier blieb unverletzt, so dass es weiter seinem Job nachgehen und für einen taubenfreien Bahnhofsvorplatz sorgen kann.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 21:24

    FW-W: Feuer im Hotel

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde durch die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Hotels alarmiert. Der Leitstelle wurde durch den Betreiber bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Verrauchung gemeldet. Vor Ort konnte ein Brandereignis in einem Hausanschlussraum festgestellt und von einem Trupp schnell mit einem Kleinlöschgerät bekämpft werden. Eine Ausbreitung wurde so erfolgreich verhindert. Der betroffene Bereich wurde belüftet, die ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 22:40

    FW-W: Abschluss: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf abgeschlossen

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal konnte den seit gestern Abend 08.01.2026 laufenden Einsatz an der Lilienstaße mithilfe des THW erfolgreich abschließen. Die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Ordnungsamt übergeben. Um die Standsicherheit des Gebäudes herzustellen wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen. Das Haus wurde von innen, wie von außen ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:52

    FW-W: Folgemeldung: Wohnhaus in Wuppertal-Ronsdorf großenteils unbewohnbar

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal und das THW sind weiter an einem Mehrfamilienhaus an der Lilienstraße in Ronsdorf im Einsatz (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6192910). Sie sichern seit Donnerstagabend dort ein Fachwerkhaus. Infolge eines Wasserschadens waren mehrere Teile nicht mehr ausreichend tragfähig, auch die Fassade hat an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren