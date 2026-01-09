PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Abschluss: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf abgeschlossen

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal konnte den seit gestern Abend 08.01.2026 laufenden Einsatz an der Lilienstaße mithilfe des THW erfolgreich abschließen. Die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Ordnungsamt übergeben.

Um die Standsicherheit des Gebäudes herzustellen wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen. Das Haus wurde von innen, wie von außen abgestützt und das davorstehende Gerüst gegen ein Verschieben gesichert.

Die Bewohner konnten vorerst bei Angehörigen unterkommen.

Eingesetzt wurden Einheiten das THW sowie der Löschzug Ronsdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Die für den Einsatz gesperrte Lilienstraße kann wieder befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:52

    FW-W: Folgemeldung: Wohnhaus in Wuppertal-Ronsdorf großenteils unbewohnbar

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal und das THW sind weiter an einem Mehrfamilienhaus an der Lilienstraße in Ronsdorf im Einsatz (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6192910). Sie sichern seit Donnerstagabend dort ein Fachwerkhaus. Infolge eines Wasserschadens waren mehrere Teile nicht mehr ausreichend tragfähig, auch die Fassade hat an ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 23:39

    FW-W: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 08.01.2026 gegen 19:30 Uhr über eine Verformung unterhalb einer Plane an einer Hausfassade informiert. Der Führungsdienst der Feuerwehr Wuppertal erkundete, unterstützt durch einen Baufachberater des THW, die Fassade und stellt eine nicht mehr ausreichende Tragfähigkeit der Gebäudestruktur fest. Das Gebäude wurde in der Folge geräumt, wobei die Bewohner ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 06:25

    FW-W: Stromausfall führt zu Evakuierung einer Schwebebahn

    Wuppertal (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 20:30 Uhr aufgrund eines Stromausfalls zu einem Ereignis im Bereich der Schwebebahnendhaltestelle Oberbarmen. Ein mit 16 Personen besetzter Wagen blieb kurz vor der Einfahrt zur Station stehen und konnte diese nicht mehr eigenständig erreichen. Da sich im Bereich der rechten Vordertür eine ungesicherte, absturzgefährdete Stelle befand, war ein gefahrloses Verlassen durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren