FW-W: Abschluss: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf abgeschlossen

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal konnte den seit gestern Abend 08.01.2026 laufenden Einsatz an der Lilienstaße mithilfe des THW erfolgreich abschließen. Die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Ordnungsamt übergeben.

Um die Standsicherheit des Gebäudes herzustellen wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen. Das Haus wurde von innen, wie von außen abgestützt und das davorstehende Gerüst gegen ein Verschieben gesichert.

Die Bewohner konnten vorerst bei Angehörigen unterkommen.

Eingesetzt wurden Einheiten das THW sowie der Löschzug Ronsdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Die für den Einsatz gesperrte Lilienstraße kann wieder befahren werden.

