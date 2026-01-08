PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Stromausfall führt zu Evakuierung einer Schwebebahn

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20:30 Uhr aufgrund eines Stromausfalls zu einem Ereignis im Bereich der Schwebebahnendhaltestelle Oberbarmen. Ein mit 16 Personen besetzter Wagen blieb kurz vor der Einfahrt zur Station stehen und konnte diese nicht mehr eigenständig erreichen. Da sich im Bereich der rechten Vordertür eine ungesicherte, absturzgefährdete Stelle befand, war ein gefahrloses Verlassen durch die Fahrgäste nicht möglich. Nach kurzer Abwägung aller Optionen entschied die Feuerwehr, die kritische Zone abzusichern und so eine sichere Evakuierung zu ermöglichen. Hierzu wurde zunächst die Ausstiegsstelle von Schnee und Eis befreit. Anschließend wurde ein speziell gesicherter Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr so positioniert, dass ein gefahrloses Aussteigen der Fahrgäste möglich war. In enger Abstimmung mit der Fahrerin wurden so alle 16 Personen unverletzt aus der Schwebebahn geführt. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten erfolgreich beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 22:11

    FW-W: Feuerwehr Wuppertal stoppt unkontrollierte Gasausströmung in leerstehender Gaststätte

    Wuppertal (ots) - In der Barmer Innenstadt kam es am heutigen Abend zu einem Gasaustritt in einer leerstehenden Gaststätte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das austretende Gas sowohl akustisch als auch geruchlich wahrnehmbar. Aufgrund der bestehenden Gefährdung wurden die angrenzenden Wohngebäude umgehend geräumt. Parallel bereitete die Feuerwehr einen ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:59

    FW-W: Feuer in Härtebecken gelöscht

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat in einem metallverarbeitenden Betrieb im Stadtteil Cronenberg einen Brand erfolgreich bekämpft. In der Härterei der Firma an der Oberkamper Straße brannte kurz nach 15 Uhr ein Härtebecken. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Rauchsäule über dem Firmengelände war auch von Weitem zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Schaum schnell löschen. Menschen kamen nicht ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 02:51

    FW-W: Zwei Einsätze durch brennende Adventskränze - Rauchmelder warnen rechtzeitig

    Wuppertal (ots) - Am heutigen Tag kam es in Wuppertal zu zwei Feuerwehreinsätzen, die jeweils durch brennende Adventskränze ausgelöst wurden. Der erste Einsatz ereignete sich in der Straße "Auf den Hufen". Dort geriet ein Adventskranz in Brand, was zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung führte. Der Anwohner verletzte sich bei den ersten Löschversuchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren