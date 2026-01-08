Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Stromausfall führt zu Evakuierung einer Schwebebahn

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20:30 Uhr aufgrund eines Stromausfalls zu einem Ereignis im Bereich der Schwebebahnendhaltestelle Oberbarmen. Ein mit 16 Personen besetzter Wagen blieb kurz vor der Einfahrt zur Station stehen und konnte diese nicht mehr eigenständig erreichen. Da sich im Bereich der rechten Vordertür eine ungesicherte, absturzgefährdete Stelle befand, war ein gefahrloses Verlassen durch die Fahrgäste nicht möglich. Nach kurzer Abwägung aller Optionen entschied die Feuerwehr, die kritische Zone abzusichern und so eine sichere Evakuierung zu ermöglichen. Hierzu wurde zunächst die Ausstiegsstelle von Schnee und Eis befreit. Anschließend wurde ein speziell gesicherter Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr so positioniert, dass ein gefahrloses Aussteigen der Fahrgäste möglich war. In enger Abstimmung mit der Fahrerin wurden so alle 16 Personen unverletzt aus der Schwebebahn geführt. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten erfolgreich beendet werden.

