Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schönhagen, B 497, Samstag, der 03.01.2026, 21:17 Uhr. Eine 39- jährige PKW Fahrerin aus Immenhausen befuhr die B 497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aufgrund von Schneefall kam sie ins Rutschen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr einen Leitpfosten und prallte seitlich auf einen Findling. Die 39- jährige wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5100 Euro.

