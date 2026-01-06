Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, Freitag, der 02.01.2026, 02:30 Uhr. Ein 23- jähriger PKW Fahrer aus Holzminden befuhr die B 241 aus Richtung Holzminden kommend in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve kam er aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Natursteinmauer und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

