Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Härtebecken gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat in einem metallverarbeitenden Betrieb im Stadtteil Cronenberg einen Brand erfolgreich bekämpft. In der Härterei der Firma an der Oberkamper Straße brannte kurz nach 15 Uhr ein Härtebecken. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Rauchsäule über dem Firmengelände war auch von Weitem zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Schaum schnell löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Anschließend wurden die Hallen durchgelüftet. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschzüge Hahnerberg und Cronenberg der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

