FW-W: Höhenretter der Feuerwehr im Einsatz

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal musste am frühen Abend des 03.01.2026 zur Straße Döppersberg ausrücken, um eine Frau aus einem Hang zu retten. Die Frau wollte im Bereich des Fußweges zwischen der Straße Döppersberg und der Ronsdorfer Straße Katzen füttern. Dabei hat sie den Halt verloren und ist ca. 8 m in die Tiefe gerutscht. Hier konnte Sie sich an zwei Bäumen festhalten und so ein weiteres Abrutschen verhindern. Zur Rettung wurde ein Höhenretter der Feuerwehr gesichert zur Person herabgelassen. Zusammen wurden dann beide, mit Unterstützung eines Flaschenzuges, den Hang hochgezogen. Nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde die Person leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

