PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Höhenretter der Feuerwehr im Einsatz

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal musste am frühen Abend des 03.01.2026 zur Straße Döppersberg ausrücken, um eine Frau aus einem Hang zu retten. Die Frau wollte im Bereich des Fußweges zwischen der Straße Döppersberg und der Ronsdorfer Straße Katzen füttern. Dabei hat sie den Halt verloren und ist ca. 8 m in die Tiefe gerutscht. Hier konnte Sie sich an zwei Bäumen festhalten und so ein weiteres Abrutschen verhindern. Zur Rettung wurde ein Höhenretter der Feuerwehr gesichert zur Person herabgelassen. Zusammen wurden dann beide, mit Unterstützung eines Flaschenzuges, den Hang hochgezogen. Nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde die Person leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 20:02

    FW-W: Winterdienst verunfallt

    Wuppertal (ots) - Am Samstag, dem 03.01.2026, verunfallte ein kleineres Räum- und Streufahrzeug des Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) an der Straße Buschenburg in Wuppertal-Langerfeld. Aus noch unbekanntem Grund kippte das Fahrzeug an einem Abhang um und blieb unterhalb auf der Seite liegen. Der Rettungsdienst versorgte zunächst den verletzten Fahrer im Fahrzeug. Nachrückende Einsatzkräfte unterstützten bei der Befreiung aus dem Fahrzeug. Mit einer ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:27

    FW-W: Feuerwehr Wuppertal zieht 24 Stunden Bilanz zum Jahreswechsel

    Wuppertal (ots) - Ergänzend zum Pressebricht von 2:35 Uhr, zieht die Feuerwehr Wuppertal eine Bilanz der letzten 24 Stunden. Um 2:20 Uhr ereignete sich ein weiterer Brandeinsatz in einem Wohngebäude. An einem Hochhaus im Mastweg, stand im siebten Obergeschoss ein Balkon in Flammen. Durch die Wärmeentwicklung platzten die Fensterscheiben zu einer Wohnung. Diese wurde durch das Feuer und den Rauch in Mitleidenschaft ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 02:35

    FW-W: Einsatzreiche Silvesternacht für die Feuerwehr Wuppertal (Erstmeldung)

    Wuppertal (ots) - Wie in jedem Jahr bereiteten sich Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht auf zahlreiche Einsätze vor. Dementsprechend wurden zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst gestellt. Diese Vorbereitungen zahlten sich bereits in den letzten Stunden des alten Jahres aus. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 01:45 Uhr kam es im Stadtgebiet zu 27 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren