FW-W: Feuerwehr Wuppertal zieht 24 Stunden Bilanz zum Jahreswechsel

Wuppertal (ots)

Ergänzend zum Pressebricht von 2:35 Uhr, zieht die Feuerwehr Wuppertal eine Bilanz der letzten 24 Stunden. Um 2:20 Uhr ereignete sich ein weiterer Brandeinsatz in einem Wohngebäude. An einem Hochhaus im Mastweg, stand im siebten Obergeschoss ein Balkon in Flammen. Durch die Wärmeentwicklung platzten die Fensterscheiben zu einer Wohnung. Diese wurde durch das Feuer und den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Wohnung bleibt allerdings unbewohnbar. Um 7 Uhr konnte folgende Einsatzbilanz der zurückliegenden 24 gezogen werden: Die Feuerwehr Wuppertal rückte zu 38 Brandeinsätzen aus. Die meisten Brände waren kleinere Entstehungs- oder Müllbrände. Eine weitere Ausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. In 7 Fällen waren Brände in Wohnungen oder Gebäuden zu bekämpfen. Es wurden keine Personen verletzt. Einige Bewohner konnten jedoch nicht in ihre Wohnungen zurück und mussten durch die Stadt, oder bei Bekannten untergebracht werden. Ebenso rückte die Feuerwehr zu 27 Hilfeleistungseinsätzen aus. Im Rettungsdienst kam es zu 172 Einsätzen. Viele Rettungsdiensteinsätze standen im direkten Zusammenhang zu den Silvester Feierlichkeiten. Bei drei Einsätzen gerieten Feuerwehr und Rettungsdienst unter den Beschuss von Pyrotechnik. Rettungskräfte wurden glücklicherweise nicht verletzt. Insgesamt war Silvester mit 237 Einsätzen ein ereignisreicher Tag für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Wuppertal. Die Berufsfeuerwehr wurde durch viele ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsorganisationen unterstützt. Dank der Unterstützung aller Helfer, konnten größere Personen- und Sachschäden verhindert werden.

