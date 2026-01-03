Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Winterdienst verunfallt

Wuppertal (ots)

Am Samstag, dem 03.01.2026, verunfallte ein kleineres Räum- und Streufahrzeug des Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) an der Straße Buschenburg in Wuppertal-Langerfeld. Aus noch unbekanntem Grund kippte das Fahrzeug an einem Abhang um und blieb unterhalb auf der Seite liegen. Der Rettungsdienst versorgte zunächst den verletzten Fahrer im Fahrzeug. Nachrückende Einsatzkräfte unterstützten bei der Befreiung aus dem Fahrzeug. Mit einer speziellen Trage wurde der Mitarbeiter des Winterdienstes den Abhang hinaufgebracht und im Rettungswagen weiter versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da von dem verunfallten Räumfahrzeug keine weitere Gefahr ausging, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde durch die ESW ein Bergeunternehmen angefordert.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell