PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Winterdienst verunfallt

Wuppertal (ots)

Am Samstag, dem 03.01.2026, verunfallte ein kleineres Räum- und Streufahrzeug des Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) an der Straße Buschenburg in Wuppertal-Langerfeld. Aus noch unbekanntem Grund kippte das Fahrzeug an einem Abhang um und blieb unterhalb auf der Seite liegen. Der Rettungsdienst versorgte zunächst den verletzten Fahrer im Fahrzeug. Nachrückende Einsatzkräfte unterstützten bei der Befreiung aus dem Fahrzeug. Mit einer speziellen Trage wurde der Mitarbeiter des Winterdienstes den Abhang hinaufgebracht und im Rettungswagen weiter versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da von dem verunfallten Räumfahrzeug keine weitere Gefahr ausging, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde durch die ESW ein Bergeunternehmen angefordert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:27

    FW-W: Feuerwehr Wuppertal zieht 24 Stunden Bilanz zum Jahreswechsel

    Wuppertal (ots) - Ergänzend zum Pressebricht von 2:35 Uhr, zieht die Feuerwehr Wuppertal eine Bilanz der letzten 24 Stunden. Um 2:20 Uhr ereignete sich ein weiterer Brandeinsatz in einem Wohngebäude. An einem Hochhaus im Mastweg, stand im siebten Obergeschoss ein Balkon in Flammen. Durch die Wärmeentwicklung platzten die Fensterscheiben zu einer Wohnung. Diese wurde durch das Feuer und den Rauch in Mitleidenschaft ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 02:35

    FW-W: Einsatzreiche Silvesternacht für die Feuerwehr Wuppertal (Erstmeldung)

    Wuppertal (ots) - Wie in jedem Jahr bereiteten sich Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht auf zahlreiche Einsätze vor. Dementsprechend wurden zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst gestellt. Diese Vorbereitungen zahlten sich bereits in den letzten Stunden des alten Jahres aus. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 01:45 Uhr kam es im Stadtgebiet zu 27 ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 07:37

    FW-W: Brandmeldeanlage verhindert größeren Schaden

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zum 31. Dezember 2025 wurde die Feuerwehr gegen 02:00 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gebäude am Robert Daum Platz alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Brandmeldung. Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung in einem Versorgungsraum im Untergeschoss fest. Als Brandursache konnte ein Feuer in einem Stromverteiler identifiziert werden. Durch einen Trupp unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren