Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsatzreiche Silvesternacht für die Feuerwehr Wuppertal (Erstmeldung)

Wuppertal (ots)

Wie in jedem Jahr bereiteten sich Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht auf zahlreiche Einsätze vor. Dementsprechend wurden zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst gestellt. Diese Vorbereitungen zahlten sich bereits in den letzten Stunden des alten Jahres aus.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 01:45 Uhr kam es im Stadtgebiet zu 27 Brandeinsätzen. Überwiegend handelte es sich hierbei um Kleinbrände.

Zu einem größeren Brand kam es gegen 22:47 Uhr in der Wichlinghauser Straße. Dort geriet der Keller eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand. Die Feuerwehr rettete eine Person aus dem Gebäude und begann umgehend mit einer zeit- und personalintensiven Brandbekämpfung. In der Spitze waren allein an dieser Einsatzstelle rund 65 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet.

Im genannten Zeitraum wurden außerdem 42 Einsätze im Rettungsdienst bewältigt. In mindestens einem Fall führte der Gebrauch von Feuerwerk zu derart schweren Verletzungen, dass der Transport in eine Spezialklinik erforderlich war.

Zum aktuellen Zeitpunkt (02:30 Uhr) sind Feuerwehr und Rettungsdienst weiterhin stark gefordert.

Mögliche Folgemeldungen zu dieser Meldung erfolgen anlassbezogen. Eine Abschlussmeldung wird spätestens in den späteren Morgenstunden versendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

