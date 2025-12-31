FW-W: Brandmeldeanlage verhindert größeren Schaden

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum 31. Dezember 2025 wurde die Feuerwehr gegen 02:00 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gebäude am Robert Daum Platz alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Brandmeldung. Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung in einem Versorgungsraum im Untergeschoss fest. Als Brandursache konnte ein Feuer in einem Stromverteiler identifiziert werden. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte der Brand zügig gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich belüftet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Nach 45 Minuten wurde der Einsatz beendet. Beteiligt waren insgesamt 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

