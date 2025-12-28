Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Erneute Kontrollmessungen in einer Seniorenresidenz

Wuppertal (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehrleitstelle über einen erneut wahrnehmbaren Geruch in einer Seniorenresidenz informiert, an der bereits am Vortag ein Feuerwehreinsatz stattgefunden hatte. Um auszuschließen, dass es sich um ein neues Ereignis handelt, fuhren die Einsatzkräfte zur Seniorenresidenz in Wuppertal-Barmen. An der Einsatzstelle handelte es sich um den gleichen Raum, in dem bereits gestern die Ursache gefunden werden konnte. Die Feuerwehr ging erneut nach ihren Standards vor und kontrollierte den Bereich unter Schutzkleidung. Es konnten keine Schadstoffe in schädlicher Konzentration festgestellt werden. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte an dem etwa zweistündigen Einsatz beteiligt.

