FW-W: Erneute Kontrollmessungen in einer Seniorenresidenz

Wuppertal (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehrleitstelle über einen erneut wahrnehmbaren Geruch in einer Seniorenresidenz informiert, an der bereits am Vortag ein Feuerwehreinsatz stattgefunden hatte. Um auszuschließen, dass es sich um ein neues Ereignis handelt, fuhren die Einsatzkräfte zur Seniorenresidenz in Wuppertal-Barmen. An der Einsatzstelle handelte es sich um den gleichen Raum, in dem bereits gestern die Ursache gefunden werden konnte. Die Feuerwehr ging erneut nach ihren Standards vor und kontrollierte den Bereich unter Schutzkleidung. Es konnten keine Schadstoffe in schädlicher Konzentration festgestellt werden. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte an dem etwa zweistündigen Einsatz beteiligt.

  • 27.12.2025 – 10:36

    FW-W: Unklarer Geruch in Seniorenresidenz löste Einsatz der Feuerwehr Wuppertal aus

    Wuppertal (ots) - Am frühen Morgen des 27.12.25 wurde der Feuerwehrleitstelle Solingen-Wuppertal ein unklarer Geruch in einer Seniorenresidenz in Unterbarmen gemeldet. Vor Ort wurden durch die Feuerwehr Messungen vorgenommen. Der Ausgangspunkt der Geruchsbelästigung konnte lokalisiert und ins Freie verbracht werden. Die betroffenen Bereiche wurden gelüftet bis keine ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 23:04

    FW-W: Verkehrsunfall - PKW liegt auf der Seite

    Wuppertal (ots) - Pkw kippte nach Kollision mit der Leitplanke auf die Seite Am späten Abend des 2.Weihnachtsfeiertages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Mollenkotten. Ein Fahrzeug touchierte die massive Fahrbahnbegrenzung, durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die Seite. Es befand sich eine Person im Auto, welche selbstständig aussteigen konnte und unverletzt blieb. Durch die Feuerwehr wurde ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 22:02

    FW-W: Brennender Weihnachtsbaum am 1. Weihnachtsfeiertag

    Wuppertal (ots) - Gegen 15:28 Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Birkenfelder Straße alarmiert. Da sich zum Zeitpunkt des Notrufes noch Personen im Gebäude befanden, wurde durch die gemeinsame Leitstelle Solingen/Wuppertal das Einsatzstichwort "Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Vor Ort bestätigte sich ein Brandereignis im dritten Obergeschoss. In einer dort befindlichen ...

    mehr
