PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brennender Weihnachtsbaum am 1. Weihnachtsfeiertag

Wuppertal (ots)

Gegen 15:28 Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Birkenfelder Straße alarmiert. Da sich zum Zeitpunkt des Notrufes noch Personen im Gebäude befanden, wurde durch die gemeinsame Leitstelle Solingen/Wuppertal das Einsatzstichwort "Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Vor Ort bestätigte sich ein Brandereignis im dritten Obergeschoss. In einer dort befindlichen Wohnung brannte der Weihnachtsbaum. Das Feuer konnte jedoch durch Bewohner eigenständig gelöscht werden. Drei Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Wohnung ist aufgrund der starken Rußbeeinträchtigung nicht mehr bewohnbar. Der hierdurch betroffene Bewohner kam bei Verwandten unter. Der Einsatz mit 30 Kräften war gegen 16:35 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die HFRW Elberfeld, die Wache 2 Barmen und der Löschzug 21 Langerfeld.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 18:46

    FW-W: Feuer in Autowerkstatt gelöscht

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittwochmittag (17.12.) einen Brand in einer Autowerkstatt im Stadtteil Nächstebreck gelöscht. Ein Auto hatte auf einer Hebebühne zu brennen begonnen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war gegen 11:30 Uhr zu der Werkstatt in der Linderhauser Straße gerufen worden. Erste Löschversuche der Belegschaft waren erfolglos geblieben. Als die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 09:31

    FW-W: Abschlussmeldung: Einsatz an einsturzgefährdetem Haus

    Wuppertal (ots) - Der Feuerwehreinsatz an einem einsturzgefährdeten Haus in Elberfeld ist beendet. Am Freitagmittag war die Feuerwehr Wuppertal zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6178390 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6178458). Die Gefahrenstelle ist weiträumig abgesperrt, so dass keine Gefahr für die umliegenden Wohngebäude und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren