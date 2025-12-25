Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brennender Weihnachtsbaum am 1. Weihnachtsfeiertag

Gegen 15:28 Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Birkenfelder Straße alarmiert. Da sich zum Zeitpunkt des Notrufes noch Personen im Gebäude befanden, wurde durch die gemeinsame Leitstelle Solingen/Wuppertal das Einsatzstichwort "Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Vor Ort bestätigte sich ein Brandereignis im dritten Obergeschoss. In einer dort befindlichen Wohnung brannte der Weihnachtsbaum. Das Feuer konnte jedoch durch Bewohner eigenständig gelöscht werden. Drei Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Wohnung ist aufgrund der starken Rußbeeinträchtigung nicht mehr bewohnbar. Der hierdurch betroffene Bewohner kam bei Verwandten unter. Der Einsatz mit 30 Kräften war gegen 16:35 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die HFRW Elberfeld, die Wache 2 Barmen und der Löschzug 21 Langerfeld.

