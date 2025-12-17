PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Neues Design für die Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Neues Design für die Feuerwehr Wuppertal
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat ein neues Corporate Design. Heute (17.12.) sind die ersten Fahrzeuge mit diesem Design auf der Hauptfeuer- und Rettungswache eingetroffen. Entwickelt wurde das Design zunächst bei der Feuerwehr Wuppertal selbst, später wurde es dann mit der Agentur Design112 verfeinert. Es macht die Feuerwehr Wuppertal unverwechselbar. Die gestalterischen Elemente greifen auf, was die Stadt Wuppertal auszeichnet: Zuallererst die Schwebebahn. Denn sie ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein weltweit einmaliges Verkehrsmittel, das viele Stadtteile miteinander verbindet. Außerdem gehören stadtbildprägende Bauten wie die historische Stadthalle und die Schwimmoper zum Corporate Design. Alle Neufahrzeuge, die die Feuerwehr Wuppertal anschafft, werden mit den neuen Elementen auf unterschiedliche Weise gestaltet. Mehr als 50 Prozent des Fuhrparks werden in den kommenden drei Jahren turnusmäßig ausgewechselt. Bei der Präsentation des Designs auf der Hauptfeuer- und Rettungswache betonte der Chef der Feuerwehr Wuppertal, Andreas Steinhard, das neue Design solle die Identifikation der Menschen in Wuppertal mit ihrer Feuerwehr noch einmal verstärken. Auch Bewerberinnen und Bewerber hoffe die Feuerwehr mit der Kombination "moderne Technik - modernes Design" ansprechen zu können. Oberbürgermeisterin Miriam Scherff gratulierte der Feuerwehr zu ihrem gelungenen neuen Auftritt. Scherff war eine der ersten, die in einem neuen Fahrzeug fahren durfte - sie fuhr im HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) auf den Hof der Hauptfeuer- und Rettungswache.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 09:31

    FW-W: Abschlussmeldung: Einsatz an einsturzgefährdetem Haus

    Wuppertal (ots) - Der Feuerwehreinsatz an einem einsturzgefährdeten Haus in Elberfeld ist beendet. Am Freitagmittag war die Feuerwehr Wuppertal zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6178390 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6178458). Die Gefahrenstelle ist weiträumig abgesperrt, so dass keine Gefahr für die umliegenden Wohngebäude und die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 17:39

    FW-W: Folgemeldung: Einsturzgefahr noch nicht gebannt

    Wuppertal (ots) - Ein Mehrfamilienhaus am Königshöher Weg in Elberfeld ist weiter akut einsturzgefährdet. Seit dem frühen Nachmittag ist die Feuerwehr Wuppertal dort im Einsatz, gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk und den Wuppertaler Stadtwerken. Neben und unter dem Haus sind Hohlräume festgestellt worden. Das THW ist mit der Sicherung betraut. Das Haus war schon zu Beginn des Einsatzes evakuiert worden, die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:51

    FW-W: Wohnhaus droht einzustürzen

    Wuppertal (ots) - Am Königshöher Weg in Elberfeld droht ein Mehrfamilienhaus einzustürzen. Die Feuerwehr Wuppertal hat das Gebäude evakuiert. Im Boden rund um das Gebäude sind Löcher und Hohlräume entstanden, warum genau, ist noch unklar. Die Wuppertaler Stadtwerke haben das Haus vom Gas- und Stromnetz genommen. Ein Statiker und das Technische Hilfswerk sind vor Ort und prüfen, ob und wie das Gebäude zu stabilisieren ist. Der Königshöher Weg und der Schwarze Weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren