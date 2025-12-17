Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Neues Design für die Feuerwehr Wuppertal

Die Feuerwehr Wuppertal hat ein neues Corporate Design. Heute (17.12.) sind die ersten Fahrzeuge mit diesem Design auf der Hauptfeuer- und Rettungswache eingetroffen. Entwickelt wurde das Design zunächst bei der Feuerwehr Wuppertal selbst, später wurde es dann mit der Agentur Design112 verfeinert. Es macht die Feuerwehr Wuppertal unverwechselbar. Die gestalterischen Elemente greifen auf, was die Stadt Wuppertal auszeichnet: Zuallererst die Schwebebahn. Denn sie ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein weltweit einmaliges Verkehrsmittel, das viele Stadtteile miteinander verbindet. Außerdem gehören stadtbildprägende Bauten wie die historische Stadthalle und die Schwimmoper zum Corporate Design. Alle Neufahrzeuge, die die Feuerwehr Wuppertal anschafft, werden mit den neuen Elementen auf unterschiedliche Weise gestaltet. Mehr als 50 Prozent des Fuhrparks werden in den kommenden drei Jahren turnusmäßig ausgewechselt. Bei der Präsentation des Designs auf der Hauptfeuer- und Rettungswache betonte der Chef der Feuerwehr Wuppertal, Andreas Steinhard, das neue Design solle die Identifikation der Menschen in Wuppertal mit ihrer Feuerwehr noch einmal verstärken. Auch Bewerberinnen und Bewerber hoffe die Feuerwehr mit der Kombination "moderne Technik - modernes Design" ansprechen zu können. Oberbürgermeisterin Miriam Scherff gratulierte der Feuerwehr zu ihrem gelungenen neuen Auftritt. Scherff war eine der ersten, die in einem neuen Fahrzeug fahren durfte - sie fuhr im HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) auf den Hof der Hauptfeuer- und Rettungswache.

