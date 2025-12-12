Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung: Einsturzgefahr noch nicht gebannt

Wuppertal (ots)

Ein Mehrfamilienhaus am Königshöher Weg in Elberfeld ist weiter akut einsturzgefährdet. Seit dem frühen Nachmittag ist die Feuerwehr Wuppertal dort im Einsatz, gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk und den Wuppertaler Stadtwerken. Neben und unter dem Haus sind Hohlräume festgestellt worden. Das THW ist mit der Sicherung betraut. Das Haus war schon zu Beginn des Einsatzes evakuiert worden, die insgesamt vier Bewohnerinnen und Bewohner sind zunächst bei Verwandten untergekommen. Die Stadt Wuppertal steht mit ihnen und dem Besitzer der Immobilie im engen Austausch. Das Haus kann nicht betreten werden und es ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Insgesamt sind 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und WSW vor Ort. Der Einsatz wird voraussichtlich mindestens bis morgen (Samstag) andauern. Der Königshöher Weg und der Schwarze Weg bleiben komplett für den Verkehr gesperrt.

