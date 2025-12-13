PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Abschlussmeldung: Einsatz an einsturzgefährdetem Haus

Wuppertal (ots)

Der Feuerwehreinsatz an einem einsturzgefährdeten Haus in Elberfeld ist beendet. Am Freitagmittag war die Feuerwehr Wuppertal zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6178390 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6178458). Die Gefahrenstelle ist weiträumig abgesperrt, so dass keine Gefahr für die umliegenden Wohngebäude und die Grundschule am Königshöher Weg besteht. Das Haus ist unterspült worden, die Wuppertaler Stadtwerke sind noch dabei, die genaue Ursache zu klären. Im Lauf der Nacht wurden vom Technischen Hilfswerk 35 Kubikmeter Beton in die Löcher neben und unter dem Gebäude gespritzt, um den Untergrund zu stabilisieren. Am späten Abend wurden auch an einem Nachbargebäude Schäden sichtbar. Das Objekt am Schwarzen Weg, ein Dienstgebäude der Wuppertaler Stadtwerke, wurde daraufhin gesperrt. Das Wohnhaus am Königshöher Weg ist weiterhin einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Die vier Bewohnerinnen und Bewohner konnten bei Verwandten unterkommen. Die Feuerwehr Wuppertal konnte ihren Einsatz um 02:30 Uhr am Samstagmorgen beenden und die Einsatzstelle ans Bauamt der Stadt Wuppertal übergeben. Für Medienanfragen zum weiteren Vorgehen wenden Sie sich bitte an das Presseamt der Stadt Wuppertal.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

