Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Küchendampf sorgt für Feuerwehreinsatz, Reichenau-Niederzell, 15.12.2025

Reichenau (ots)

Im Seminar- und Ferienhaus Bürgle im Ortsteil Reichenau-Niederzell löste am Montagmittag, 15.12.2025, die Brandmeldeanlage (BMA) aus. Die Feuerwehr wurde gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 15:07 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Die Feuerwehr Konstanz wurde mit der Drehleiter ebenso mit hinzu alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Der Grund für die BMA-Auslösung waren Koch-Dämpfe aus der Küche, es handelte sich also um einen sogenannten Täuschungsalarm. Die BMA wurde wieder zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren 21 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10, sowie dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Drehleiter der Feuerwehr Konstanz konnte ihre Einsatzfahrt unterwegs abbrechen.

Einsatzende war um 15:50 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell