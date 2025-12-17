PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Autowerkstatt gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittwochmittag (17.12.) einen Brand in einer Autowerkstatt im Stadtteil Nächstebreck gelöscht. Ein Auto hatte auf einer Hebebühne zu brennen begonnen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war gegen 11:30 Uhr zu der Werkstatt in der Linderhauser Straße gerufen worden. Erste Löschversuche der Belegschaft waren erfolglos geblieben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten alle Menschen das Gebäude verlassen. Zwei wurden vom Rettungsdienst behandelt und dann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Für die Brandbekämpfung kam auch Schaum zum Einsatz, nach einer knappen Stunde war das Feuer gelöscht. Am Gebäude und einem weiteren Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe zu ermitteln, ist jetzt Sache der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

