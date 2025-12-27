Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Unklarer Geruch in Seniorenresidenz löste Einsatz der Feuerwehr Wuppertal aus

Wuppertal (ots)

Am frühen Morgen des 27.12.25 wurde der Feuerwehrleitstelle Solingen-Wuppertal ein unklarer Geruch in einer Seniorenresidenz in Unterbarmen gemeldet. Vor Ort wurden durch die Feuerwehr Messungen vorgenommen. Der Ausgangspunkt der Geruchsbelästigung konnte lokalisiert und ins Freie verbracht werden. Die betroffenen Bereiche wurden gelüftet bis keine Schadstoffe mehr festgestellt werden konnten. Eine Gefährdung der Bewohner konnte ausgeschlossen werden. Eine Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 2 und 3, der Rettungsdienst sowie der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell