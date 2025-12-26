Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall - PKW liegt auf der Seite

Wuppertal (ots)

Pkw kippte nach Kollision mit der Leitplanke auf die Seite

Am späten Abend des 2.Weihnachtsfeiertages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Mollenkotten.

Ein Fahrzeug touchierte die massive Fahrbahnbegrenzung, durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die Seite.

Es befand sich eine Person im Auto, welche selbstständig aussteigen konnte und unverletzt blieb.

Durch die Feuerwehr wurde ausgelaufenes Öl abgestreut.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, welche die Unfallaufnahme durchführt.

Aufgrund der ersten Meldungen war die Feuerwehr Wuppertal mit vielen Kräften, der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell