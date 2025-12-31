Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr Wuppertal löscht brennenden PKW in Parkgarage

Wuppertal (ots)

Um 1:14 wurde die Feuerwehr Wuppertal am Silvestertag in die Straße Rabenweg gerufen. Hier brannte ein Auto in einer Parkgarage mit mehreren Geschossen. Der Brand drohte auf andere dort abgestellte Fahrzeuge überzugreifen. Zu Beginn der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr war eine erhebliche Rauchentwicklung zu sehen, die sich am Nützenberg ausbreitete, jedoch aber bei den Löschmaßnahmen schnell weniger wurde. Die in der Parkgarage abgestellten Fahrzeuge wurden jedoch durch die Ausbreitung des Brandrauches beschädigt. Glücklicherweise gab es keinen direkten Zugang in eines der Gebäude. Daher waren Menschen durch den Brand nicht betroffen. Weil das Löschwasser auf der Straße gefroren ist, wurde auch ein Streufahrzeug eingesetzt. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Brandursache und die Schadenshöhe zu ermitteln, ist Sache der Polizei.

