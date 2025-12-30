PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Der Feuerwehr Wuppertal wurde mehrfach ein unklarer Geruch gemeldet

Wuppertal (ots)

Gegen Mittag des 30.12.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal mehrfach zu einem unklaren Geruch in die Handelstraße gerufen. Mehrere Anrufer hatten den Notruf gewählt und von einer möglichen Gasausströmung berichtet. Durch die vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte wurde der betroffene Straßenbereich abgesperrt. Gemeinsam mit Fachkräften der Wuppertaler Stadtwerke wurden alle relevanten Gebäude und Bereiche systematisch begangen und auf mögliche Gaskonzentrationen hin überprüft. Sämtliche durchgeführten Messungen verliefen hierbei negativ. Nach Abschluss der Erkundungs- und Messarbeiten konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen kamen bei den Einsätzen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie Mitarbeiter der Wuppertaler Stadtwerke.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

