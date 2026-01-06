PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zwei Einsätze durch brennende Adventskränze - Rauchmelder warnen rechtzeitig

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag kam es in Wuppertal zu zwei Feuerwehreinsätzen, die jeweils durch brennende Adventskränze ausgelöst wurden.

Der erste Einsatz ereignete sich in der Straße "Auf den Hufen". Dort geriet ein Adventskranz in Brand, was zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung führte. Der Anwohner verletzte sich bei den ersten Löschversuchen so schwer, dass er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik transportiert werden musste. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die Räumlichkeiten.

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz in die Straße "Buschenburg" alarmiert. Auch hier hatte ein Adventskranz Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnte die Bewohnerin wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

In beiden Fällen hatten Nachbarn durch die ausgelösten Rauchmelder die Brände bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang erneut auf die große Bedeutung von Rauchmeldern hin. Sie warnen frühzeitig vor Brandgefahren und können Leben retten. Zudem wird eindringlich darum gebeten, brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen - insbesondere nicht an Adventskränzen.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Löschzüge Uellendahl und Langerfeld der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

