Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Schulbusse kollidieren an Pulheimer Gymnasium

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pulheim (ots)

Am Freitagmittag, 07.11., kollidierten zwei Schulbusse an der Bushaltestelle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Pulheim. Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst 15 jugendliche Businsassen untersucht, wovon ein Patient mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wurde.

Um 13:30 Uhr wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Pulheim zum einem Unfall zwischen zwei Schulbussen auf die Hackenbroicher Straße im Bereich des Gymnasiums alarmiert. Im Bereich der Bushaltestelle war ein Gelenkbus mit seiner Frontseite mit dem Heck eines weiteren Busses kollidiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Insassen und die Fahrer die Busse verlassen, wobei an einem Bus unfallbedingt Betriebsstoffe ausliefen und durch die Feuerwehr aufgenommen wurden. Der größte Teil der betroffenen Personen hatte sich Abseits versammelt und wurde mit Eintreffen des Rettungsdienstes untersucht. Aufgrund der Menge der zu untersuchenden Jugendlichen wurden im Verlauf des Einsatzes vier Rettungswagen und ein Notarzt, sowie ein Gerätewagen vom Löschzug Pulheim und ein Einsatzleitfahrzeug aus Brauweiler zur Einsatzstelle beordert. Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst 15 Jugendliche mit unterschiedlichen Symptomen untersucht. Nach dieser Begutachtung aller Betroffenen konnten, bis auf einen Jugendlichen, alle nach Hause entlassen werden. Dieser Patient wurde nach der Untersuchung sicherheitshalber mit einem Rettungswagen in ein Kölner Krankenhaus gefahren. Die 13 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten um etwa 15:00 Uhr die Einsatzstelle verlassen, wobei Kräfte des städtischen Bauhofs und der Polizei noch an der Einsatzstelle verblieben.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell