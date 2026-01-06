Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr Wuppertal stoppt unkontrollierte Gasausströmung in leerstehender Gaststätte

Wuppertal (ots)

In der Barmer Innenstadt kam es am heutigen Abend zu einem Gasaustritt in einer leerstehenden Gaststätte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das austretende Gas sowohl akustisch als auch geruchlich wahrnehmbar.

Aufgrund der bestehenden Gefährdung wurden die angrenzenden Wohngebäude umgehend geräumt. Parallel bereitete die Feuerwehr einen Löschangriff vor. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei den frostigen Außentemperaturen teilweise in einem bereitgestellten Bus der Wuppertaler Stadtwerke unter.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur betroffenen Gaststätte und konnten den Gasaustritt durch das Schließen eines Ventils stoppen. Anschließend wurden Messungen in den angrenzenden Wohngebäuden durchgeführt. Dabei konnten keine gefährlichen Gaskonzentrationen festgestellt werden. Die Bewohner konnten nach circa einer Stunde wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die leerstehende Gaststätte wurde umfassend quergelüftet. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

