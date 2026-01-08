PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 08.01.2026 gegen 19:30 Uhr über eine Verformung unterhalb einer Plane an einer Hausfassade informiert.

Der Führungsdienst der Feuerwehr Wuppertal erkundete, unterstützt durch einen Baufachberater des THW, die Fassade und stellt eine nicht mehr ausreichende Tragfähigkeit der Gebäudestruktur fest.

Das Gebäude wurde in der Folge geräumt, wobei die Bewohner eigenständig untergebracht werden konnten.

Bereits in den Abendstunden wurde das THW mit weiteren Kräften vor Ort tätig und verstärkte nicht mehr ausreichend tragfähige Teile des Fachwerkhauses. Durch diese Maßnahmen wird eine ausreichende Standfestigkeit wieder hergestellt werden.

Der Einsatz wird sich bis in die frühen Morgenstunden hinziehen. Auf Grund der Witterung wurde frühzeitig eine Aufenthaltsmöglichkeit für die eingesetzten Kräfte mittels eines Abrollbehälters der Feuerwehr Wuppertal sichergestellt.

Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr, auch Kräfte des Löschzuges Ronsdorf sowie Kräfte des THW.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 06:25

    FW-W: Stromausfall führt zu Evakuierung einer Schwebebahn

    Wuppertal (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 20:30 Uhr aufgrund eines Stromausfalls zu einem Ereignis im Bereich der Schwebebahnendhaltestelle Oberbarmen. Ein mit 16 Personen besetzter Wagen blieb kurz vor der Einfahrt zur Station stehen und konnte diese nicht mehr eigenständig erreichen. Da sich im Bereich der rechten Vordertür eine ungesicherte, absturzgefährdete Stelle befand, war ein gefahrloses Verlassen durch ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 22:11

    FW-W: Feuerwehr Wuppertal stoppt unkontrollierte Gasausströmung in leerstehender Gaststätte

    Wuppertal (ots) - In der Barmer Innenstadt kam es am heutigen Abend zu einem Gasaustritt in einer leerstehenden Gaststätte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das austretende Gas sowohl akustisch als auch geruchlich wahrnehmbar. Aufgrund der bestehenden Gefährdung wurden die angrenzenden Wohngebäude umgehend geräumt. Parallel bereitete die Feuerwehr einen ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:59

    FW-W: Feuer in Härtebecken gelöscht

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat in einem metallverarbeitenden Betrieb im Stadtteil Cronenberg einen Brand erfolgreich bekämpft. In der Härterei der Firma an der Oberkamper Straße brannte kurz nach 15 Uhr ein Härtebecken. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Rauchsäule über dem Firmengelände war auch von Weitem zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Schaum schnell löschen. Menschen kamen nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren