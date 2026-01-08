Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 08.01.2026 gegen 19:30 Uhr über eine Verformung unterhalb einer Plane an einer Hausfassade informiert.

Der Führungsdienst der Feuerwehr Wuppertal erkundete, unterstützt durch einen Baufachberater des THW, die Fassade und stellt eine nicht mehr ausreichende Tragfähigkeit der Gebäudestruktur fest.

Das Gebäude wurde in der Folge geräumt, wobei die Bewohner eigenständig untergebracht werden konnten.

Bereits in den Abendstunden wurde das THW mit weiteren Kräften vor Ort tätig und verstärkte nicht mehr ausreichend tragfähige Teile des Fachwerkhauses. Durch diese Maßnahmen wird eine ausreichende Standfestigkeit wieder hergestellt werden.

Der Einsatz wird sich bis in die frühen Morgenstunden hinziehen. Auf Grund der Witterung wurde frühzeitig eine Aufenthaltsmöglichkeit für die eingesetzten Kräfte mittels eines Abrollbehälters der Feuerwehr Wuppertal sichergestellt.

Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr, auch Kräfte des Löschzuges Ronsdorf sowie Kräfte des THW.

