Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung: Wohnhaus in Wuppertal-Ronsdorf großenteils unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal und das THW sind weiter an einem Mehrfamilienhaus an der Lilienstraße in Ronsdorf im Einsatz (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6192910). Sie sichern seit Donnerstagabend dort ein Fachwerkhaus. Infolge eines Wasserschadens waren mehrere Teile nicht mehr ausreichend tragfähig, auch die Fassade hat an einigen Stellen erhebliche Schäden. Alle Etagen des Hauses wurden von innen abgestützt, eine eigens gefertigte Holzkonstruktion wird die Fassade von außen stabilisieren. Akute Einsturzgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Auf Anraten eines Statikers vom städtischen Bauordnungsamt darf das Haus mit Ausnahme einer Einliegerwohnung im Untergeschoss bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Der Besitzer des Hauses, der dort auch wohnt, ist in die Einliegerwohnung gezogen. Die Mieter konnten zunächst bei Bekannten oder Verwandten unterkommen. Nach Einschätzung des Bauordnungsamtes ist der Schaden am Haus zwar groß, aber reparabel. Der Einsatz von Feuerwehr und THW wird nach aktueller Einschätzung bis in die Abendstunden dauern.

