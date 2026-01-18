Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Hotel

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde durch die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Hotels alarmiert. Der Leitstelle wurde durch den Betreiber bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Verrauchung gemeldet. Vor Ort konnte ein Brandereignis in einem Hausanschlussraum festgestellt und von einem Trupp schnell mit einem Kleinlöschgerät bekämpft werden. Eine Ausbreitung wurde so erfolgreich verhindert. Der betroffene Bereich wurde belüftet, die Bewohner des Hotels hatten bereits selbstständig das Gebäude verlassen. Es wurde niemand verletzt.

Eine angrenzende Tiefgarage wurde wegen einer gemeldeten Verrauchung kontrolliert und begangen, dort beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr jedoch auf die Belüftung.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell