Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Hotel

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde durch die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Hotels alarmiert. Der Leitstelle wurde durch den Betreiber bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Verrauchung gemeldet. Vor Ort konnte ein Brandereignis in einem Hausanschlussraum festgestellt und von einem Trupp schnell mit einem Kleinlöschgerät bekämpft werden. Eine Ausbreitung wurde so erfolgreich verhindert. Der betroffene Bereich wurde belüftet, die Bewohner des Hotels hatten bereits selbstständig das Gebäude verlassen. Es wurde niemand verletzt.

Eine angrenzende Tiefgarage wurde wegen einer gemeldeten Verrauchung kontrolliert und begangen, dort beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr jedoch auf die Belüftung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
  • 09.01.2026 – 22:40

    FW-W: Abschluss: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf abgeschlossen

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal konnte den seit gestern Abend 08.01.2026 laufenden Einsatz an der Lilienstaße mithilfe des THW erfolgreich abschließen. Die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Ordnungsamt übergeben. Um die Standsicherheit des Gebäudes herzustellen wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen. Das Haus wurde von innen, wie von außen ...

  • 09.01.2026 – 12:52

    FW-W: Folgemeldung: Wohnhaus in Wuppertal-Ronsdorf großenteils unbewohnbar

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal und das THW sind weiter an einem Mehrfamilienhaus an der Lilienstraße in Ronsdorf im Einsatz (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6192910). Sie sichern seit Donnerstagabend dort ein Fachwerkhaus. Infolge eines Wasserschadens waren mehrere Teile nicht mehr ausreichend tragfähig, auch die Fassade hat an ...

  • 08.01.2026 – 23:39

    FW-W: Abstützung einer Hausfassade in Wuppertal-Ronsdorf

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 08.01.2026 gegen 19:30 Uhr über eine Verformung unterhalb einer Plane an einer Hausfassade informiert. Der Führungsdienst der Feuerwehr Wuppertal erkundete, unterstützt durch einen Baufachberater des THW, die Fassade und stellt eine nicht mehr ausreichende Tragfähigkeit der Gebäudestruktur fest. Das Gebäude wurde in der Folge geräumt, wobei die Bewohner ...

