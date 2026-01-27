Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kiosk am Mittelweg

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Dienstag (27. Januar 2026) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk am Mittelweg in Kleve. Zwei bisher unbekannte, vermutlich männliche Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, nachdem sie einen Rollladen hochgeschoben hatten und gelangten so in das Objekt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen in der Umgebung des Tatorts machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

