Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Schwerer Diebstahl
Zufahrtstor entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag (27. Januar 2026) haben unbekannte Täter am Slousendyck Ecke Dritter Querweg das Metalltor der Zufahrt zu einer Aufforstungsfläche gestohlen. Offenbar flexten sie das Gitter-Tor aus verzinktem Stahl ab. Denkbar ist, dass für den Abtransport der sperrigen Beute ein Fahrzeug bereitstand. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

