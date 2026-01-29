POL-KLE: Goch - Scheibe eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden Tabakwaren
Goch-Pfalzdorf (ots)
Am Mittwoch (28. Januar 2026) kam es gegen 03:57 Uhr an der Hevelingstraße in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Ladenlokals (Kiosk) ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln.
Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)
