Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Eingangstür eines Getränkemarkts beschädigt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Uedem (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) beschädigten unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr die Eingangstür eines Getränkemarkts an der Molkereistraße in Uedem. Nach aktuellem Kenntnisstand drangen der oder die Täter nicht in den Verkaufsbereich des Ladenlokals vor und entwendeten somit keine Wertgegenstände.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell