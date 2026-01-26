Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf: Unbekannte werfen Gegenstände von Autobahnbrücke - Pkw beschädigt

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Stuckenborstel. Am 25.01.2026 kam es gegen 20:00 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Ford Tourneo befuhr die A1 aus Richtung Bremen kommend, als es auf Höhe der Anschlussstelle Stuckenborstel, im Bereich der dortigen Autobahnbrücke, plötzlich zu einem lauten Knall kam.

Nach ersten Zeugenaussagen sollen zwei bislang unbekannte Personen zwei Gegenstände von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen haben. Einer der Gegenstände traf das Dach des Ford, wodurch es zu einer leichten Beschädigung kam.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich fünf Personen in dem Fahrzeug, darunter ein 12-jähriges Kind und ein 14-jähriger Jugendlicher. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Person kontrolliert und überprüft werden. Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den bislang unbekannten Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Kriminalpolizei in Rotenburg zu melden.

Nach ersten Hinweisen sollen die beiden Personen dunkel gekleidet gewesen sein und möglicherweise Kapuzen getragen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell